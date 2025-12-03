F1, Red Bull e Racing Bulls ufficializzano la line-up piloti. Adesso la griglia del 2026 è completa

La notizia era nell’aria già da alcune settimane e adesso è arrivata finalmente l’ufficialità, quando mancano pochi giorni all’ultima tappa iridata del 2025 che si terrà questo weekend ad Abu Dhabi. Red Bull e Racing Bulls hanno annunciato infatti quale sarà la rispettiva line-up piloti per la prossima stagione, completando il mosaico della griglia del Mondiale 2026 di Formula Uno.

A conti fatti non sono tante le novità rispetto alla situazione attuale, infatti quasi tutte le scuderie hanno deciso di confermare le coppie che hanno preso parte al campionato 2025. Rimangono invariate le formazioni di McLaren, Mercedes (con Kimi Antonelli unico azzurro in griglia), Ferrari, Williams, Aston Martin, Haas, Alpine e Sauber (che diventerà Audi).

Cambia ancora una volta il compagno di squadra in Red Bull di Max Verstappen, che verrà affiancato nel 2026 dal francese Isack Hadjar prendendo il posto del giapponese Yuki Tsunoda. Il sedile lasciato libero da Hadjar in Racing Bulls verrà occupato invece dal giovanissimo talento inglese Arvin Lindblad, che farà coppia con Liam Lawson.

Da segnalare infine l’ingresso nella categoria di un undicesimo team, Cadillac, che affronterà la sua prima annata in F1 con un binomio molto esperto formato dal finlandese Valtteri Bottas e dal messicano Sergio Perez. Di seguito la line-up completa del Mondiale 2026 di Formula Uno.

LINE-UP F1 2026

MCLAREN: Lando Norris e Oscar Piastri.

MERCEDES: George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

RED BULL: Max Verstappen e Isack Hadjar.

FERRARI: Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

WILLIAMS: Alex Albon e Carlos Sainz.

RACING BULLS: Liam Lawson e Arvin Lindblad.

ASTON MARTIN: Fernando Alonso e Lance Stroll.

HAAS: Oliver Bearman ed Esteban Ocon.

AUDI: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

ALPINE: Pierre Gasly e Franco Colapinto.

CADILLAC: Valtteri Bottas e Sergio Perez.