F1, prende il via il fine settimana dei fine settimana! Norris, Verstappen e Piastri iniziano la battaglia a Yas Marina

Ci siamo! L’emozione è davvero tangibile. Siamo giunti al momento di alzare ufficialmente il sipario sul fine settimana dei fine settimana. Stiamo parlando dell’attesissimo weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento di questa incredibile stagione del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina prende il via una tre-giorni che andrà ad assegnare il titolo e, di conseguenza, ogni dettaglio, ogni giro, ogni modifica, potrebbe fare la differenza.

Inutile girarci attorno. Siamo pronti per dare il via ad un fine settimana che racchiuderà in sé emozioni a non finire. Pensare che ben tre piloti sono ancora in lizza per il titolo è davvero qualcosa di speciale per tutti gli appassionati di motorsport e, come si è visto anche in Qatar, tutto può accadere e ogni scenario non può minimamente essere precluso. Come arriviamo a questa tappa conclusiva? Molto semplice: Lando Norris è ancora al comando con 408 punti contro i 396 di Max Verstappen ed i 392 di Oscar Piastri.

Quale sarà il programma della giornata? Il venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi prenderà il via alle ore 10.30 italiane (le ore 13.30 locali) con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 14.00 si tornerà in azione per la seconda sessione che andrà a completare le canoniche due ore di lavoro in pista dato che si tornerà al format consueto senza l’aggiunta della Sprint Race come, invece, avvenuto nell’ultimo weekend di Lusail.

Il duo papaya o Max Verstappen? Chi alzerà al cielo di Yas Marina il titolo iridato domenica? Al momento è impossibile fare qualsiasi previsione ma, ovviamente, il vantaggio di 12 punti di Lando Norris mette, in teoria, l’inglese in una posizione di vantaggio che non può certo passare in secondo piano. Dall’altra parte, invece, Max Verstappen arriva all’appuntamento forte di un finale di stagione clamoroso e la consapevolezza che sia l’unico dei tre che non avrà nulla da perdere o rimorsi al termine del campionato.

Oscar Piastri sembra il più distante dall’obiettivo e, oggettivamente, avrà bisogno di qualcosa di molto particolare per vincere. Mercedes e Ferrari faranno da spettatori o si inseriranno nella lotta? Per quanto visto nelle ultime uscite Andrea Kimi Antonelli e George Russell potrebbero essere della partita, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton lotteranno con la propria monoposto per l’ultima volta. Un vero e proprio sospiro di sollievo per i due piloti di Maranello.