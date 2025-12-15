F1, Pirelli ufficializza le scelte delle gomme per le prime tre gare: saranno in azione tutte le mescole per l’asciutto

Mentre ci stiamo avvicinando ad ampi passi al Natale, il Mondiale di Formula Uno 2026 appare ancora lontano, ma così non è. Non solo perché i primi test pre-stagionali prenderanno il via già alla fine del mese di gennaio ma, anche, perché Pirelli ha già annunciato le proprie scelte in fatto di gomme per le prime 3 uscite della nuova annata, quella che vedrà l’entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico.

Stiamo parlando del Gran Premio d’Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne, il Gran Premio di Cina, sulla pista di Shanghai, quindi il terzo appuntamento sarà il Gran Premio del Giappone sullo splendido scenario di Suzuka. Tre piste decisamente diverse tra di loro che, anche per questo motivo, ci proporranno tutte e 5 le mescole da asciutto prodotte dalla Casa della “P” lunga.

Un aspetto da non sottovalutare è che Pirelli ha deciso di riproporre le medesime scelte a livello di pneumatici della scorsa stagione. In poche parole, quindi, anche se le monoposto cambieranno in maniera profonda, saranno ancora lay-out e asfalto dei vari tracciati i veri aghi della bilancia.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio quali saranno le gomme in azione nelle prime 3 uscite del campionato: