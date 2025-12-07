F1, Oscar Piastri: “Sono orgoglioso della mia stagione, è stato bello ritrovare qui la mia forma migliore”

Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento di un appassionante Mondiale F1. L’olandese, partito dalla pole, ha condotto una gara perfetta, ottenendo l’ottavo successo stagionale, il quarto negli Emirati Arabi. Per il quattro volte campione del mondo però, la vittoria non basta per portare a casa il sogno del quinto titolo consecutivo.

La McLaren di Lando Norris ha infatti chiuso la gara in terza posizione (+16.572), prendendosi pochi rischi e conservando fin dall’inizio il gradino più basso del podio. Prestazione che gli permette di vincere il primo Mondiale della sua carriera, alla settima stagione in F1, con un vantaggio di soli due punti dalla Red Bull dell’olandese. La scuderia di Woking ritorna sul tetto del mondo 17 anni dopo l’ultima volta (con Lewis Hamilton).

Chiude invece in seconda piazza l’altra McLaren di Oscar Piastri (+12.594) , a lungo in lotta per il titolo, soprattutto nella fase centrale della stagione. Ai microfoni di F1 Tv, nel post-gara, l’australiano ha dichiarato: “Sapevo già in partenza che avrei avuto bisogno di molta fortuna per vincere il campionato. Ho fatto del mio meglio per vincere comunque la gara. Alla fine, non era destino. Tuttavia, posso essere molto orgoglioso della mia stagione. Non è stato il finale che speravo, ma nel complesso abbiamo fatto molti progressi rispetto allo scorso anno”.

“La macchina sarà completamente diversa nel 2026, ma è comunque bello concludere questa stagione con buoni risultati. È stato bello ritrovare la forma; sarebbe stato molto doloroso se avessi concluso la stagione al livello di Austin, Brasile e Messico. Ma ci sono ancora molti anni davanti a noi e spero che arriveranno molte altre opportunità”, ha concluso il nativo di Melbourne.