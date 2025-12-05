F1, Oscar Piastri: “Mi sto ambientando, la macchina sembra a posto”

Non un venerdì entusiasmante per Oscar Piastri. Il pilota australiano, ancora in corsa per la lotta al titolo anche se con combinazioni sui generis, si è dovuto accontentare soltanto dell’undicesima posizione in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Abu Dhabi, atto finale del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il tracciato di Yas Marina.

Nello specifico il pilota della McLaren ha accusato un gap di 680 millesimi rispetto al migliore di giornata ovvero Lando Norris, non mandando a buon fine i due tentativi di time attack e pagando sicuramente dazio dal fatto di non aver svolto la sessione della mattina. Una volta arrivato in zona mista, l’oceanico ha commentato brevemente quanto fatto:

“Penso di essere riuscito a fare abbastanza bene con le gomme medie, solo le morbide non hanno sfruttato al meglio l’aderenza nel primo giro cronometrato – ha detto Piastri ai microfoni ufficiali della F1 – Credo che mi stia ambientando, ma ci sono chiaramente alcune cose da migliorare per domani. Ma dopo una sola sessione, penso che non sia poi così male.”

Piastri ha quindi proseguito: “La macchina sembra essere a posto, anche se non ho sfruttato al meglio il grip nel primo giro in soft. Qualche piccola modifica, ovviamente, occorre: non sembrava perfetta, ma niente di grave. La macchina mi è sembrata veloce, devo solo fare qualche giro in più e trovare un po’ più di confidenza, tutto qui”.