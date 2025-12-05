F1, Norris svetta in FP1 ad Abu Dhabi per pochi millesimi su Verstappen. Bene Leclerc e Antonelli

Lando Norris parte con il piede giusto sul circuito di Yas Marina e realizza il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’inglese della McLaren è stato il più veloce nella simulazione di qualifica con gomma soft in un turno caratterizzato dalla presenza di ben nove “rookie”, per completare il programma ideato dalla FIA per i giovani piloti.

Il leader del campionato ha fermato il cronometro in 1’24″485, dimostrando poi una superiorità più marcata a livello di passo nel long-run per quanto riguarda la gestione degli pneumatici. In scia a Norris c’è comunque il solito Max Verstappen, secondo con la Red Bull a soli 8 millesimi nel time-attack ma ancora un po’ in difficoltà nel ritmo gara sulla lunga distanza.

Terzo posto a 16 millesimi dalla vetta per Charles Leclerc (autore di un testacoda senza conseguenze) con una buona Ferrari, precedendo la Mercedes di Kimi Antonelli 4° a 0.123 e la Sauber di Nico Hulkenberg 5° a 0.144. Grande equilibrio in questa FP1 con i primi nove racchiusi in meno di tre decimi, ma per cominciare a capire meglio il valore effettivo delle forze in campo bisognerà attendere la seconda sessione odierna che si disputerà al tramonto nelle stesse condizioni della gara.

Tra i top team non sono scesi in pista Lewis Hamilton (al suo posto Arthur Leclerc), Yuki Tsunoda (sostituito da Arvid Lindblad) e soprattutto Oscar Piastri, che ha dovuto cedere la sua McLaren a Pato O’Ward perdendo 60 minuti di attività in pista nel weekend in cui si gioca le residue chance di vincere il Mondiale.

CLASSIFICA FP1 GP ABU DHABI 2025 F1

1 Lando Norris McLaren 1:24.485 5

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.008 4

3 Charles Leclerc Ferrari +0.016 5

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.123 5

5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.144 5

6 George Russell Mercedes +0.248 4

7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.257 5

8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.274 3

9 Carlos Sainz Williams +0.286 5

10 Franco Colapinto Alpine +0.370 4

11 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +0.449 5

12 Isack Hadjar Racing Bulls +0.492 5

13 Paul Aron Alpine +0.719 5

14 Patricio O’Ward McLaren +0.761 5

15 Arvid Lindblad Red Bull Racing +0.771 3

16 Arthur Leclerc Ferrari +0.875 3

17 Ayumu Iwasa Racing Bulls +0.990 4

18 Luke Browning Williams +1.005 3

19 Jak Crawford Aston Martin +1.404 3

20 Cian Shields Aston Martin +1.947 3