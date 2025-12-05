Formula 1
F1, Norris svetta in FP1 ad Abu Dhabi per pochi millesimi su Verstappen. Bene Leclerc e Antonelli
Lando Norris parte con il piede giusto sul circuito di Yas Marina e realizza il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’inglese della McLaren è stato il più veloce nella simulazione di qualifica con gomma soft in un turno caratterizzato dalla presenza di ben nove “rookie”, per completare il programma ideato dalla FIA per i giovani piloti.
Il leader del campionato ha fermato il cronometro in 1’24″485, dimostrando poi una superiorità più marcata a livello di passo nel long-run per quanto riguarda la gestione degli pneumatici. In scia a Norris c’è comunque il solito Max Verstappen, secondo con la Red Bull a soli 8 millesimi nel time-attack ma ancora un po’ in difficoltà nel ritmo gara sulla lunga distanza.
Terzo posto a 16 millesimi dalla vetta per Charles Leclerc (autore di un testacoda senza conseguenze) con una buona Ferrari, precedendo la Mercedes di Kimi Antonelli 4° a 0.123 e la Sauber di Nico Hulkenberg 5° a 0.144. Grande equilibrio in questa FP1 con i primi nove racchiusi in meno di tre decimi, ma per cominciare a capire meglio il valore effettivo delle forze in campo bisognerà attendere la seconda sessione odierna che si disputerà al tramonto nelle stesse condizioni della gara.
Tra i top team non sono scesi in pista Lewis Hamilton (al suo posto Arthur Leclerc), Yuki Tsunoda (sostituito da Arvid Lindblad) e soprattutto Oscar Piastri, che ha dovuto cedere la sua McLaren a Pato O’Ward perdendo 60 minuti di attività in pista nel weekend in cui si gioca le residue chance di vincere il Mondiale.
CLASSIFICA FP1 GP ABU DHABI 2025 F1
1 Lando Norris McLaren 1:24.485 5
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.008 4
3 Charles Leclerc Ferrari +0.016 5
4 Kimi Antonelli Mercedes +0.123 5
5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.144 5
6 George Russell Mercedes +0.248 4
7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.257 5
8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.274 3
9 Carlos Sainz Williams +0.286 5
10 Franco Colapinto Alpine +0.370 4
11 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +0.449 5
12 Isack Hadjar Racing Bulls +0.492 5
13 Paul Aron Alpine +0.719 5
14 Patricio O’Ward McLaren +0.761 5
15 Arvid Lindblad Red Bull Racing +0.771 3
16 Arthur Leclerc Ferrari +0.875 3
17 Ayumu Iwasa Racing Bulls +0.990 4
18 Luke Browning Williams +1.005 3
19 Jak Crawford Aston Martin +1.404 3
20 Cian Shields Aston Martin +1.947 3