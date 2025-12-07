F1, Lewis Hamilton: “Non vedo l’ora di andare in vacanza, voglio allontanarmi da tutto”

La stagione più difficile in F1 per Lewis Hamilton. È finita con un ottavo posto la gara di Abu Dhabi, l’ultima di un’annata decisamente negativa per il Re Nero. Il suo primo anno in Ferrari è stato un fallimento, viste le sue aspettative. Lo scarso feeling con la monoposto alla base dei problemi. Una macchina che non ha permesso né a lui e nemmeno al suo compagno di squadra, Charles Leclerc, di lottare per il titolo.

Per la prima volta nella sua carriera conclude un’annata senza salire sul podio nelle gare domenicali, considerando anche il primato negativo di quattro eliminazioni in serie nella Q1 delle qualifiche. Un 2025 da cancellare e la speranza del britannico è che la scuderia di Maranello, in vista della rivoluzione tecnica dell’anno venturo, gli dia una macchina competitiva.

“In questo momento, tutto ciò che voglio è andare in vacanza. Voglio allontanarmi da tutto e parlare con nessuno. Non risponderò al telefono, sarò completamente isolato“, ha dichiarato ai microfoni dopo il GP il sette-volte iridato. “Ho ricevuto un supporto incredibile da parte di tante persone che viaggiano in tutto il mondo e questo mi dà la motivazione per continuare a spingere“, ha aggiunto.

Un appuntamento in cui il connazionale Lando Norris ha conquistato il suo primo titolo mondiale. Un successo che in McLaren mancava dal 2008, quando fu proprio Hamilton a centrarlo in un rocambolesco GP del Brasile: “Vincere il tuo primo Mondiale è davvero speciale e il Regno Unito continua a sfornare grandi piloti. So anche cosa si prova ad arrivare a questa gara e a lottare per il tuo primo iride; è snervante e, sì, sono molto orgoglioso di lui. Gli ho detto prima del week end che quello che stava facendo stava funzionando, quindi di non cambiare nulla. E penso che sia quello che ha fatto“, ha concluso.