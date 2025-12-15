F1, l’Audi annuncia la data di presentazione della monoposto per il Mondiale 2026

C’è grande curiosità su come saranno le prossime vetture di F1 in vista del Mondiale 2026. Un campionato che sarà caratterizzato dalla rivoluzione tecnica. Le scuderie partiranno da un “foglio bianco” nel progetto della macchina, molto diversa da quelle dell’ultima era a effetto suolo, in considerazione anche di power unit di nuova generazione.

Per questa ragione, le giornate di test saranno più solito. Ben nove i giorni dedicate alle prove pre-season. Si inizierà a Barcellona (Spagna) dal 26 al 30 gennaio e saranno test a porte chiuse. A febbraio, invece doppia sessione in Bahrain a porte aperte, ovvero dall’11 al 13 e dal 18 al 20 del mese citato. Visti i tempi, anche le date di presentazione delle vetture ne risulterà condizionato.

A questo proposito, l’Audi, il grande marchio che esordirà nel Circus da quest’anno rilevando la Sauber, ha reso noto che toglierà i veli dalla sua “creatura” martedì 20 gennaio a Berlino (Germania). La squadra guidata dall’ex Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, potrà contare sulla stessa coppia di piloti della menzionata Sauber, ovvero il giovane brasiliano Gabriel Bortoleto e il tedesco Nico Hulkenberg.

Un progetto allo stato embrionale e lo scopo della Casa dei Quattro Anelli sarà quello di crescere step by step al fine poi di concorrere per le vittorie nelle stagioni successive in maniera sempre più convincente, come è accaduto in passato nelle categorie dedicate alle competizioni di durata.