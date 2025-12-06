Lando Norris: “Verstappen è stato più veloce, io penso a vincere domani”

È di Max Verstappen l’ultima pole-position della stagione di F1. Sul circuito di Yas Marina (Abu Dhabi), il quattro-volte iridato ha ottenuto il miglior riscontro di 1’22″207 a precedere le due McLaren del britannico Lando Norris (+0″201) e dell’australiano Oscar Piastri (+0″230). In quarta e quinta posizione la Mercedes di George Russell (+0″438) e la Ferrari di Charles Leclerc (+0″523).

Una posizione che, sulla carta, non dispiace a Norris, leader del campionato, che può correre in funzione di quanto farà Max per conquistare l’iride al termine della gara di domani. Tuttavia, Lando non ha nascosto un po’ di delusione ai microfoni al termine del time-attack.

“Verstappen ha fatto un gran lavoro e complimenti a lui. Noi abbiamo fatto il possibile per stare davanti, ma evidentemente più di così non si poteva“, le sue prime considerazioni. Sul fatto che domani possa bastargli un podio per vincere il titolo, il britannico ha aggiunto: “Non ci sto a pensare, in questo momento c’è un po’ di delusione per il risultato di queste qualifiche. In ogni caso, io voglio vincere la gara domani“.

La partenza potrebbe rivelarsi determinante e chi gestirà al meglio il primo giro potrebbe avere dei vantaggi nella strategia. Per la cronaca, sarà un GP complicato per Kimi Antonelli e il britannico Lewis Hamilton, che hanno concluso le qualifiche in 14ma e 16ma posizione.