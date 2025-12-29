F1, Lando Norris: “Ho reso felici le persone a me care. Questo è ciò che mi interessa di più”

Dopo sette stagioni in F1, è arrivato quest’anno il primo titolo Mondiale per Lando Norris. Il britannico si è dimostrato il pilota più competitivo e, seppur con qualche difficoltà, è comunque riuscito ad Abu Dhabi a conquistare la sua prima grande affermazione iridata. Risultato frutto della crescita del nativo di Bristol che ha mostrato una crescita mentale ed una lucidità nei momenti complicati da campione.

Merito è anche e sicuramente della grande vettura di cui ha potuto disporre. La McLaren è stata di gran lunga la migliore monoposto in tutto il paddock, e la vittoria in largo anticipo del campionato dei costruttori lo dimostra pienamente. Il successo di Norris è costruito e voluto e la F1 può ora vantarsi di un campione diverso, con un carattere buono e pacifico.

Come riportato da formulapassion, queste sono state le parole di Norris sulla sua vittoria: “La mia motivazione non è dimostrare di essere migliore di qualcun altro. Non mi sveglierò dicendo ‘Sono felice perché ho battuto Max. Onestamente, nel profondo, non mi interessa. Così come non mi interessa se in ogni articolo ci si domandi se Oscar o Max siano più o meno forti di me”.

“Ho solo fatto ciò che dovevo fare per vincere il campionato e ho reso felici le persone a me care: alla fine dei conti, è tutto ciò che mi interessa. Sono campione del mondo, e questo mi fa sorridere, ma non è questo a farmi svegliare felice. Tutto quello di cui ho bisogno è che la mia famiglia e i miei amici siano felici”, ha poi concluso il britannico.