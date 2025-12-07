F1, Lando Norris dopo aver vinto il titolo: “Finalmente posso restituire qualcosa, fiero di me stesso”

Lando Norris ha conquistato il Mondiale 2025 di Formula 1. Il responso tanto atteso, cercato, voluto, è stato ottenuto in occasione dell’ultimo atto della stagione, il GP di Abu Dhabi, gara appena conclusa presso il mitico tracciato di Yas Marina, dove il britannico ha centrato la terza posizione.

Buona la gestione del pilota della McLaren, il quale in questo contesto ha dovuto cedere il passo solo alla furia di un davvero mai domo Max Verstappen, vincitore di giornata davanti all’altra vettura del team papaya guidata da Oscar Piastri. Alla fine dei conti, il nativo di Bristol ha messo le mani sul primato ottenendo complessivamente solo due punti di vantaggio sull’ormai ex detentore del titolo olandese.

Visibilmente commosso, Norris ha fatto esplodere tutte le sue sensazioni una volta arrivato al parco chiuso: “Era tempo che non piangevo, non pensavo di piangere, ma l’ho fatto – ha detto Norris – E’ stato un percorso lungo, voglio ringraziare il mio team, i miei genitori. Mia mamma, mio papà, loro mi hanno sostenuto fin dall’inizio; è una sensazione fantastica, voglio congratularmi con Oscar e Max: è stato un piacere correre contro di loro, ho imparato moltissimo da entrambi, mi sono divertito. E’ stata un’annata lunga, sono orgoglioso di tutti quanti“.

Norris ha poi continuato: “E’ stata una gara lunga, sapevo che poteva succedere di tutto. Io ho spinto fino agli ultimi giri, poi ho alzato il piede. Max ci ha inseguito fino alla fine, Oscar ha guadagnato punti nelle ultime gare. Non mi hanno mai reso le cose facili, sono davvero felice. Se mi hanno detto che sono finito sotto investigazione per il sorpasso su Tsunoda? No, non ne avevo idea, ma sapevo di avere eseguito una manovra corretta“.

In ultimo il pilota ha poi aggiunto: “Ho cercato di godermi ogni singolo momento; non tutti hanno la possibilità di vivere quello che ho vissuto io in questa stagione. Sono in McLaren da nove anni, insieme abbiamo attraversato momento difficili, ma anche molto belli. Finalmente posso restituire qualcosa: penso di avere fatto la mia parte. Sono fiero di me stesso, e fiero di tutte le persone che stanno piangendo di gioia con me in questo momento“.

Dopo la cerimonia di premiazione, Norris ha chiosato: “E’ tutto così incredibile e surreale. Sognavo questo momento da tanto tempo, ma vale per tutti i piloti. Ci si mette tanto in una stagione come questa, dove sono stati tanti alti e bassi. Ho avuto una squadra incredibile, hanno vissuto tutti tanti momenti con me in questi anni mentre cercavo di inseguire questo sogno. Ora ci siamo riusciti, tutti insieme. Le mie prestazioni migliori sono arrivate nel momento necessario. Ho dimostrato quanto valgo, sono riuscito a recuperare il distacco e confezionare delle prestazioni vincenti per il mio obiettivo. Non voglio imbarazzare nessuno della mia famiglia, sono solo fiero di averli fatti sorridere e di avere avuto un ruolo in questo. E’ tutto per mamma e papà, loro mi hanno permesso di raggiungere il mio sogno“.