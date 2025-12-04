F1, Kimi Antonelli sulle minacce post-Qatar: “È stata una delusione. Ad Abu Dhabi farò la mia gara”

Kimi Antonelli vuole voltare pagina dopo quanto avvenuto nelle ore successive al Gran Premio del Qatar e si prepara ad affrontare questo weekend l’ultimo appuntamento della sua prima stagione in Formula Uno. Il 19enne emiliano, quinto classificato a Lusail dopo un errore nelle battute conclusive che gli ha fatto perdere una posizione in favore di Lando Norris, si presenta alla vigilia dell’ultimo GP del 2025 ad Abu Dhabi con l’obiettivo di confermare il trend positivo delle scorse settimane.

Nel media day odierno il rookie italiano della Mercedes ha commentato le minacce ricevute dopo il GP del Qatar: “È stata una delusione, il primo giorno è stato difficile da gestire. Sinceramente non capivo neanche il perché degli insulti, penso che bisognerebbe fare qualcosa per regolamentare i social. Ero in lotta per il podio e ho fatto un errore, non cederei mai una posizione per come sono fatto. Lambiase è venuto da me e mi ha fatto molto piacere, ho ricevuto dei bei messaggi da Verstappen e Norris. È stato un bel gesto“.

“Se mi dovessi trovare a lottare in gara con uno dei tre piloti in lotta per il titolo non avrò nessun timore. Farò come sempre la mia gara, l’obiettivo é arrivare al sesto posto in campionato e secondi nel costruttori. Superare Hamilton in classifica? Sinceramente non guardo i piloti che batto, ma sicuramente sarebbe una grande soddisfazione, non lo nego“, aggiunge Antonelli.

Sulle prospettive della Mercedes sul circuito di Yas Marina: “L’anno scorso qui non siamo andati benissimo, ma sono fiducioso per questa gara. Ci sono diverse curve lente e la nostra macchina potrebbe adattarsi al meglio“.