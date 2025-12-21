F1, Jacques Villeneuve duro su Hamilton: “I suoi Mondiali non sono stati difficili da vincere, ora si sente intoccabile”

Quella vissuta da Lewis Hamilton è stata senza dubbio una delle stagioni più negative in F1 per il pilota britannico. Per la prima volta dal 2007 (anno dell’esordio in F1 di Hamilton), il sette volte campione del mondo non è riuscito ad ottenere neanche un podio ed ha concluso il suo Mondiale con tre eliminazioni consecutive in Q1.

Numeri impietosi per il campionissimo inglese che forse ha pagato pesantemente il cambio di vettura, dopo gli undici anni con la Mercedes. Hamilton paga anche il confronto e la competitività del suo compagno di squadra Charles Leclerc che quest’anno ha inanellato con la stessa monoposto sette podi. Il 2026, con l’entrata in vigore del nuovo ciclo regolamentare, potrebbe essere una stagione cruciale per la carriera del nativo di Stevenage.

I risultati di Hamilton però non sono passati inosservati e sono stati pesantemente criticati da Jacques Villeneuve. Il campione del mondo 1997, al podcast High Performarce, ha speso parole molto dure sul britannico: “Molti campionati li ha vinti contro il compagno di squadra e non c’è stata una vera battaglia. L’unica sfida che ha affrontato è stata contro Nico Rosberg e l’ha persa. Ora alla Ferrari deve tornare in modalità combattimento, ma sembra che si sia abituato agli anni facili. Rimettere in moto un diesel è difficile se si rallenta un po’. Ma una volta che pensi di essere intoccabile, rallenti”.

L’ex pilota canadese ha poi concluso: “I suoi mondiali non sono stati difficili da vincere. La Mercedes era così più avanti che ogni volta che le cose si facevano più difficili, le bastava aumentare la potenza del motore. Era tutto lì a portata di mano. A quel punto solo una Mercedes avrebbe potuto vincere, praticamente con qualsiasi pilota in griglia”.