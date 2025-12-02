F1, i precedenti della Ferrari ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi restano stregati per la Rossa!

Domenica 7 dicembre 2025 assisteremo all’epilogo del 76° Mondiale di Formula Uno, la cui consuetudine è ormai diventata quella di chiudere la propria stagione con il Gran Premio di Abu Dhabi. L’appuntamento, caratterizzato dalla partenza con luce naturale e dall’arrivo sotto le stelle, rappresenta una sorta di nemesi della Ferrari.

La Scuderia di Maranello non ha vinto nessuna delle 16 edizioni dell’appuntamento andate sinora in scena! Si tratta di un dato eclatante e privo di qualsiasi altro precedente nella storia del Cavallino Rampante, il cui rapporto con la gara degli Emirati Arabi Uniti è reso ancora più acerbo da alcune sconfitte in volate iridate (quella di Fernando Alonso per il titolo piloti 2010 e quella recentissima contro la McLaren per il Mondiale costruttori 2024).

Peraltro, nessuna vittoria, ma a rendere beffardo il tutto c’è la dinamica di aver assommato ben sei secondi posti! Li hanno artigliati Fernando Alonso nel 2011 e nel 2012, Sebastian Vettel nel 2018 e Charles Leclerc nel 2022, 2023 e 2024. Inoltre, è eclatante notare come nessuna Rossa si sia mai qualificata in pole position! Insomma, se c’è una pista che si nega alla Ferrari, quella è Yas Marina.

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI ABU DHABI (16 EDIZIONI)

0 VITTORIE

0 POLE POSITION

3 GIRI VELOCI

2 Sebastian Vettel (2016, 2018)

1 Fernando Alonso (2013)

12 PODI

2011 Fernando Alonso (2°)

2012 Fernando Alonso (2°)

2015 Kimi Räikkönen (3°)

2016 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (3°)

2018 Sebastian Vettel (2°)

2019 Charles Leclerc (3°)

2021 Carlos Sainz Jr. (3°)

2022 Charles Leclerc (2°)

2023 Charles Leclerc (2°)

2024 Charles Leclerc (2°), Carlos Sainz Jr. (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A YAS MARINA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 7°

2019 (FERRARI) – 3°

2020 (FERRARI) – 13°

2021 (FERRARI) – 10°

2022 (FERRARI) – 2°

2023 (FERRARI) – 2°

2024 (FERRARI) – 2°

LEWIS HAMILTON

2009 (MC LAREN) – Ritirato {Pole}

2010 (MC LAREN) – 2° {Gpv}

2011 (MC LAREN) – 1°

2012 (MC LAREN) – Ritirato {Pole}

2013 (MERCEDES) – 7°

2014 (MERCEDES) – 1°

2015 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2016 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 2°

2018 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2020 (MERCEDES) – 3°

2021 (MERCEDES) – 2°

2022 (MERCEDES) – Ritirato

2023 (MERCEDES) – 9°

2024 (MERCEDES) – 4°