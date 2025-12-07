F1, GP Abu Dhabi 2025. È il giorno dell’Armageddon. Battaglia finale tra Norris, Verstappen e Piastri per il Mondiale

È il Giorno del Giudizio, ad Abu Dhabi. Il Gran Premio si correrà a Yas Marina, che tuttavia potremmo ribattezzare tranquillamente Armageddon, il luogo dove – secondo il Nuovo Testamento – tre spiriti raduneranno tutti i re della Terra e dove si scatenerà la battaglia finale tra il Bene e il Male prima del giudizio universale.

Nessuna intenzione di essere blasfemi, dopotutto la metafora è calzante. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri (i tre spiriti) raduneranno tutti i re della Terra (gli appassionati del Motorsport) per il ventiquattresimo e ultimo appuntamento agonistico della stagione 2025. La battaglia finale non sarà tra il Bene e il Male, bensì per il Mondiale piloti. Inoltre, a differenza di quanto profetizzato nella Bibbia, saranno i tre spiriti a combattere fra loro.

Norris ha 12 punti di vantaggio su Verstappen e 16 su Piastri. Sostanzialmente, al britannico è sufficiente arrivare terzo per fregiarsi del titolo mondiale e succedere proprio all’olandese nell’albo d’oro. Super Max deve viceversa vincere, sperando che almeno due avversari si infilino tra di lui e l’inglese. Infine, l’australiano non ha alternative al successo, pregando che il compagno di squadra sia vittima di qualche imprevisto che lo faccia uscire fuori dai primi cinque.

Questa, in estrema sintesi, la situazione pragmatica. Esistono, in realtà, una serie molteplice di combinazioni che potrebbero manifestarsi a seconda di come evolveranno gli eventi. Guai a dare qualsiasi dinamica per scontata, perché in questo 2025 ne sono successe di tutti i colori. È stato uno dei Mondiali più avvincenti del XXI secolo, l’augurio è che l’epilogo possa essere all’altezza dei ventitré capitoli precedenti.

Le qualifiche hanno posto Verstappen in pole position, Norris in seconda posizione e Piastri in terza. Si è messa bene per Lando, che però non deve assolutamente sbagliare. Soprattutto deve tenersi il più possibile lontano dai guai. Non è detto dipenda solo da lui, sia chiaro. Però recita il ruolo di grande favorito e oggi è il giorno in cui la sua carriera, per non dire la sua vita, cambieranno per sempre. Nel bene o nel male? Il giudizio a Yas Marina.