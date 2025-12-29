F1, Frederic Vasseur su Hamilton: “Meglio cercare soluzioni con il team che parlare con la stampa”

La Ferrari ha vissuto una stagione da incubo, lontano dagli obiettivi posti ad inizio anno e mai davvero competitiva come nel 2024, quando sfiorò di vincere il titolo costruttori. La grande involuzione della macchina è senza dubbio aumentata con la scelta di interrompere gli sviluppi ad aprile per concentrarsi sulla preparazione del prossimo anno.

Con il cambio di regolamento, Vasseur e gli ingegneri sperano di riuscire nel 2026 a cogliere i frutti del lavoro, per riportare la Ferrari dove merita. A guidare la monoposto rossa ci saranno sempre Lewis Hamilton e Charles Leclerc, autori di due diverse stagioni. Il monegasco, nonostante le difficoltà, è riuscito comunque a conquistare sette podi mentre il britannico ha vissuto la sua peggiore stagione in F1.

Mai infatti, il sette volte campione del mondo aveva conclusa un anno senza neanche un podio. Hamilton, nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa durante la stagione, ha sempre tenuto una linea coerente, non esponendosi mai realmente e scegliendo più volte il silenzio. Scelta che è stata appoggiata dal Team Prinicipal Fred Vasseur.

L’ingegnere francese, ha così commentato le decisioni del suo pilota: “Se vieni eliminato in Q1, spero che il pilota sia incredibilmente arrabbiato con se stesso e con la squadra. Non so se voi giornalisti preferireste che qualcuno andasse in conferenza stampa televisiva e dicesse: ‘No, è tutto normale, bla bla’ e tutte le solite sciocchezze. Rispetto pienamente l’atteggiamento dei piloti che si comportano in questo modo. La cosa più importante per me è che qualcuno lavori con la squadra. È molto meglio avere qualcuno che parli a malapena in TV e torni al debriefing, parli con gli ingegneri e cerchi soluzioni. Questo è l’atteggiamento che ha avuto Lewis, anche nei momenti difficili dell’ultima parte della stagione, e questo dà alla squadra energia positiva”.