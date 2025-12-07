F1, Frederic Vasseur: “In Ferrari la pressione non ha eguali. Il 2026? Sarà fondamentale sviluppare la vettura tutto l’anno”

Frederic Vasseur fa il bilancio della Ferrari al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina il team principal della scuderia di Maranello ha analizzato quanto avvenuto in pista, con Charles Leclerc che ha concluso ai piedi del podio, mentre Lewis Hamilton ha rimontato diverse posizioni, centrando comunque la top10.

Max Verstappen ha tagliato il traguardo precedendo Oscar Piastri per 12.5 secondi, quindi completa il podio Lando Norris a 16.5. Quarta posizione per Charles Leclerc a 23.2, quinta per George Russell a 48.5, mentre in sesta troviamo Fernando Alonso a 1:07. Settimo Esteban Ocon, ottavo Lewis Hamilton, quindi nono Oliver Bearman che precede Nico Hulkenberg che chiude la top10.

Al termine della gara di Yas Marina il team principal di Maranello ha analizzato quanto avvenuto in pista nella conferenza stampa post-gara: “Charles ha centrato un buon quarto posto, Lewis ha saputo risalire la china e ha chiuso ottavo. Non male. Perchè siamo passati alla strategia a due soste? L’abbiamo fatto per provare a costringere gli avversari a commettere un errore”.

Frederic Vasseur passa poi a spiegare la pressione che si vive all’interno della scuderia: “Uno dei tratti distintivi della Ferrari è l’intensità emotiva che non ha eguali. Se facciamo una buona sessione di prove, tutti ci dichiarano campioni; se ne facciamo una brutta, veniamo trattati come se dovessimo licenziare metà della squadra. Il mio compito è calmare tutte queste emozioni”.

A questo punto siamo pronti per pensare alla prossima annata: “Il 2026 sarà una stagione completamente diversa. Ciò che sarà fondamentale l’anno prossimo sarà la capacità dei team di sviluppare la vettura durante tutta la stagione, piuttosto che il potenziale che avrà a Melbourne”.