F1, Fernando Alonso: “C’è poco da essere soddisfatti in questa stagione”

Una buona conclusione di stagione per Fernando Alonso. Il veterano spagnolo ha terminato al sesto posto il GP di Abu Dhabi, capitolo conclusivo del Mondiale 2025 di Formula 1 appena concluso al circuito di Yas Marina. Prestazione di spessore per il pilota di casa Aston Martin, il quale ha centrato il decimo piazzamento in top 10 di questa annata sportiva.

Nella somma dei punti della classifica piloti il nativo d Oviedo ha invece guadagnato la decima piazza con 56 punti, cedendo il passo – oltre che a tutti i colleghi delle scuderie più blasonate – anche alle due Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz. Una volta arrivato in mixed zone, l’iberico ha analizzato la sua performance:

“Quest’anno non possiamo essere molto soddisfatti – ha detto Alonso – Abbiamo avuto una macchina estremamente difficile da guidare, abbiamo concluso settimi nel Campionato costruttori, quindi c’è poco di cui essere orgogliosi. Apprezziamo il fatto che le nostre prestazioni personali siano state buone, che abbiamo terminato bene il Campionato vicini a piloti e vicino a macchine con cui avremmo dovuto lottare e competere. Ma qui o vinci o non vinci, e noi non ci siamo andati nemmeno vicino”

Alonso ha poi aggiunto: “Sono un po’ stanco per queste ultime trasferte: Austin, Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, ci sono stati molti voli, molti cambi di fuso orario. A questo punto vuoi solo che finisca tutto per poterti riposare e prepararti per l’anno prossimo. Sono comunque contento. Settimo in Qatar e sesto qui, sono arrivati più punti di quanto mi aspettassi. A volte non avevamo la velocità di staccarci dal gruppo, quindi abbiamo cercato di correre in modo intelligente per non farci superare, ricorrendo al DRS quando necessario, prendendoci cura delle gomme fino alla fine. In gara non è successo nulla, non so se sia stata noiosa. Dalla macchina è stata sicuramente lunga e noiosa, ma dall’esterno non saprei. Ho visto che Piastri era in testa per gran parte della gara, ma suppongo perché non si era ancora fermato ai box”.