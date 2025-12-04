F1, Charles Leclerc: “Soddisfatto delle mie prestazioni personali nel 2025, il problema è la macchina”

Titoli di coda ormai prossimi per il Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, andrà in scena l’ultimo week end del campionato e in palio c’è il titolo piloti tra le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen. La Ferrari, anche quest’anno, non è riuscita a essere parte dei giochi per il titolo.

Un’annata molto negativa per la Rossa, che rischia seriamente di non ottenere alcune vittoria nelle gare domenicali. In vista del fine-settimana, infatti, non c’è grande fiducia sulle prestazioni della SF-25. In questo contesto, i piloti sono stati quasi delle vittime di un progetto fallace.

È un po’ questo il senso delle parole in conferenza stampa di Leclerc: “A livello personale sono soddisfatto, è stata una stagione positiva dal mio punto di vista. Sono felice del mio lavoro, ma purtroppo le prestazioni non sono al livello che dovrebbero essere. Non sono soddisfatto dei risultati e delle prestazioni che abbiamo mostrato, specialmente dopo un anno concluso molto bene e che ha prodotto aspettative ben diverse sul 2025. Penso che a livello di prestazioni in pista, anche da parte del team, siamo andati bene. Alla fine è mancata la prestazione della vettura, dunque spero che l’anno prossimo sia migliore“, ha dichiarato.

E le aspettative per Yas Marina: “Abbiamo un’idea di quello che avremmo potuto provare, però avere una soluzione è un’altra storia. Non abbiamo una soluzione al 100% per i problemi, abbiamo alcune idee su ciò che non abbiamo provato durante il weekend. Chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa. Sicuramente le nostre difficoltà sono state accentuate dalla pista, che non è mai stata adatta alle nostre caratteristiche. Però non ci siamo espressi al livello che avremmo potuto raggiungere. Quindi mi aspetto per questo weekend di tornare al livello che ci compete, probabilmente quello della terza forza“, ha concluso.