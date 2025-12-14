F1, Charles Leclerc: “Il 2026 sarà cruciale, entro la sesta gara capiremo chi dominerà nei quattro anni successivi”

Si è da poco conclusa una delle stagione più negative degli ultimi anni per la Ferrari. Dopo il secondo posto della classifica costruttori dello scorso anno, la scuderia di Maranello è sprofondata in una crisi di risultati e di prestazioni, accresciuta dalla volontà di interrompere gli sviluppi ad aprile e concentrarsi direttamente sulla prossima stagione.

Il risultato di questa scelta è stato disastroso portando addirittura Lewis Hamilton ad uscire in Q1 negli ultimi tre appuntamenti. La prima stagione in rosso del britannico è stato un vero e proprio fallimento, con 0 podi ottenuti. Discorso diverso per Charles Leclerc che, questa vettura, la guida dal 2019. Il monegasco ha chiuso una stagione difficile con all’attivo sette podi ed una serie di gare all’altezza.

Per Leclerc però, il prossimo anno potrebbe essere l’ultimo con il Cavallino Rampante. È lo stesso pilota a dichiarare ad autosport.com i motivi di tale possibilità: “Credo che la Ferrari possa fornirmi nel 2026 una macchina competitiva. Il prossimo anno sarà un anno cruciale. Tutto il team è estremamente motivato per il prossimo anno, perché è un cambiamento enorme, un’enorme opportunità per dimostrare di cosa è capace la Ferrari. È adesso o mai più, quindi spero davvero che inizieremo questa nuova era con il piede giusto, perché è importante per i quattro anni successivi. Entro la sesta o settima gara, penso che avremo una buona idea di quali saranno le squadre che domineranno nei quattro anni successivi.”