F1, Andrea Kimi Antonelli: “Oggi ho faticato, ma è stata una stagione incredibile”

Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare della quindicesima moneta al GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione che ha chiuso il Campionato Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione di non facile lettura quella del giovane italiano, pesantemente viziata da una qualificazione difficilissima.

Si può comunque ritenere soddisfatto il bolognese che, al debutto, ha raccolto la settima piazza nella classifica piloti, raccogliendo complessivamente 150 punti, conquistando tra l’altro il secondo posto nella classifica costruttori con la sua Mercedes. Una volta arrivato al parco chiuso, Kimi ha commentato la sua giornata:

“Oggi non c’era passo – ha dichiarato Antonelli – Ho fatto tanta fatica in macchina, forse è stato uno dei momenti più duri di questa stagione. Avevo poco margine per progredire, è stato complicato. La strategia migliore forse sarebbe stata partire con le rosse, ma dirlo adesso è facile. La mia partenza non è stata delle migliori, e la mancanza di passo non ha aiutato”.

Antonelli ha poi chiosato: “Questo fine settimana non mi sono mai sentito al top, ma sono pronto a riposarmi e a tornare più forte il prossimo anno. In gomma dura spingevo per mantenere la posizione, l’obiettivo era il secondo posto nella classifica Costruttori. Anche Russell ha faticato, quindi abbiamo parlato e ci siamo detti di non rischiare. La stagione? Ho imparato tanto, è stata incredibile. Adesso abbiamo un mese per rifiatare, abbiamo tutto per tornare più forti”.