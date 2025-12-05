Kimi Antonelli: “Non abbiamo mostrato il nostro potenziale, ma siamo in lizza per le qualifiche”

Una giornata a due facce per Andrea Kimi Antonelli. Il talentuoso pilota italiano ha ottenuto la quarta piazza nella FP1 e la decima nella FP2 valida per il GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il tracciato di Yas Marina.

Nello specifico il bolognese in forza alla Mercedes nel secondo turno ha raccolto un gap di 0.667 rispetto a Lando Norris, al comando davanti Max Verstappen e George Russell. Una volta approdato in mixed zone, il classe 2006 ha commentato il suo venerdì.

“Non credo che oggi abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale – ha detto Antonelli – Abbiamo fatto dei miglioramenti, ma ho commesso un piccolo errore con le gomme Soft verso la fine del giro, che mi ha lasciato in decima posizione. Siamo sicuramente in lizza per le qualifiche, vicino alle prime posizioni, anche se la McLaren sembra sicuramente la macchina da battere dopo la giornata di oggi. I distacchi sono molto ridotti; dovremo dare il massimo se vogliamo assicurarci una buona posizione in griglia“.

Antonelli ha poi concluso: “Il nostro long run nelle FP2 è stato decisamente migliore rispetto alle FP1, ma cercheremo di migliorare ulteriormente la vettura durante la notte, così da poter guardare alla gara con grande fiducia. Mi sento bene in macchina, non vedo l’ora di affrontare il resto del weekend e di aiutare la squadra ad assicurarsi la seconda posizione nella classifica costruttori“.