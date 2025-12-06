Kimi Antonelli: “Ho avuto un problema con il posteriore in Q2, in gara sarà difficile”

Non un buon sabato per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano è stato eliminato in Q2 nelle qualifiche valide per il GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il tracciato di Yas Marina. Prestazione complessa per il bolognese, costretto a partire dalla quattordicesima piazzola.

Visibilmente dispiaciuto, il pilota della Mercedes ha commentato la sua prestazione una volta arrivato in zona mista: “Sì, è stato ovviamente molto frustrante, ho riscontrato molte difficoltà con il posteriore durante il Q2. È stato semplicemente molto difficile.In Q1 sono andato molto più veloce che in Q2 e ho fatto davvero fatica a capire cosa fosse successo”.

Antonelli ha poi aggiunto: “Domani purtroppo non sarà una gara facile. Ci sarà degrado: devo massimizzare il risultato e cercare di fare la migliore prestazione possibile“. Ricordiamo che il compagno di squadra dell’emiliano, George Russell, partirà dalla seconda fila dopo aver centrato la quarta posizione in griglia.