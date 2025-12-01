Europei nuoto vasca corta 2025: il programma di domani (2 dicembre). Orari, tv, azzurri in gara

Domani, martedì 2 dicembre, scatteranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: subito protagonista l’Italia, che nelle batterie del mattino (ore 10.00) sarà rappresentata in acqua in 9 delle 10 specialità previste.

Nella sessione pomeridiana (ore 19.00), poi, gli azzurri che avranno superato il taglio mattutino, saranno protagonisti nelle semifinali e nelle prime quattro finali, previste per i 400 sl e per le staffette 4×50 sl. La composizione dei quartetti azzurri non è stata ancora svelata.

Gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta saranno trasmessi, sia per le batterie che per semifinali e finali, in diretta tv su Rai Sport HD mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI VASCA CORTA 2025

MARTEDÌ 2 DICEMBRE

Batterie – Ore 10:00

400 stile libero donne (Simona Quadarella, Anna Chiara Mascolo, Alessandra Mao)

400 stile libero uomini (Marco De Tullio)

50 farfalla donne (Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli, Sara Curtis)

50 farfalla uomini (Michele Busa, Federico Burdisso, Simone Stefanì, Francesco Lazzari)

100 rana donne (Irene Burato)

100 rana uomini (Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Ludovico Blu Art Viberti, Gabriele Mancini)

200 dorso donne

200 dorso uomini (Lorenzo Mora, Christian Bacico, Francesco Lazzari)

4×50 stile libero donne (Italia)

4×50 stile libero uomini (Italia)

Finali e semifinali – Ore 19:00

400 stile libero donne – finale

400 stile libero uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

100 rana uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

4×50 stile libero donne – finale

4×50 stile libero uomini – finale

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport