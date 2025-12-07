Equitazione: Willem Greve infiamma La Coruña, bene De Luca al rientro

La tappa di La Coruña della FEI Jumping World Cup 2025-2026 parla olandese. Willem Greve si è infatti imposto sul tracciato iberico in una prova intensa di salto ostacoli, con buone notizie anche per l’Italia.

Il cavaliere classe 1983, in sella a Pretty Woman van’t Paradijs N.O.P. è riuscito a cogliere un doppio percorso netto, facendo segnare al jump off il crono di 42.76. Con questo tempo ha preceduto, sul podio, la norvegese Oda Charlotte Lyngvaer, seconda a 44.70 (montante Carabella vd Neyen Z), e il forte francese Simon Delestre, alla fine terzo a 45.16 (con il suo Golden Boy DK).

In casa Italia, news positive dal rientro a questi livelli – dopo un infortunio e la ripresa – per Lorenzo De Luca: l’azzurro, insieme a Mangoon, si è piazzato al 13esimo posto con il tempo di 73.39 nella prima manche e 4 penalità a suo carico; mentre Antonio Maria Garofalo (Abelle degli Abissi) ha chiuso ritirandosi.

Con questo successo Willem Greve, che si era già affermato meno di un mese fa a Stoccarda, vola in testa alla classifica della FEI Jumping World Cup 2025-2026, relativa alla Western European League, con 40 punti.

Prossimo appuntamento in calendario, il sesto in totale, in programma a Londra nell’evento che si terrà nella capitale britannica dal 17 al 22 dicembre 2025.