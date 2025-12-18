Equitazione: nel Grand Prix di Londra vince Charlotte Fry, podio tutto britannico

La quarta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativemente alla Western European League, si è aperta all’Excel di Londra, in uno scenario come sempre incredibile all’interno del London International Horse Show.

A tenere banco, in questo giovedì 18 dicembre 2025, è stato il Grand Prix di dressage, primo appuntamento per la specialità che domani poi vivrà il concorso di Freestyle.

Il successo è andato alla padrona di casa Charlotte Fry: la fortissima britannica, tre volte medaglia alle Olimpiadi, si è aggiudicata la vittoria con lo score di 80.783% in sella al suo Glamourdale. Un punteggio che le ha consentito di precedere altre due “conterranee” Charlotte Dujardin, seconda a 76.544% (montante Alive and Kicking), e Becky Moody, terza a 75.043% (su Jagerbomb).

Evento complessivo con 15 binomi al via, nessuno italiano. Come detto in precedenza, domani si torna sul campo di gara per nuove riprese nel Freestyle.

Domenica invece vi sarà la gara di salto ostacoli, che fa parte del programma della FEI Jumping World Cup 2025-2026: in quella circostanza al via vi saranno sia Piergiorgio Bucci sia Lorenzo De Luca.