Equitazione: la belga Larissa Pauluis vince nel Grand Prix di dressage a Mechelen

La quinta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativa alla Western European League, si è ufficialmente aperta a Mechelen, dove è andato in scena il primo appuntamento dei due in programma per la specialità equestre: quello relativo al Grand Prix.

A imporsi è stata la belga, padrona di casa, Larissa Pauluis: l’amazzone classe 1980, in sella a Flambeau, è riuscita a tirare fuori una ripresa da 73.913% andando a precedere tutti gli altri binomi in gara. Il podio è stato completato, rispettivamente al secondo e al terzo posto, da uno degli altri belgi in concorso, ossia Justin Verboomen (Djembe de Hus OLD – 73.065%), e dal sorprendente portoghese João Pedro Moreira (Drosa Fuerst Kennedy OLD – 72.544%).

Contest con 15 partenti al via, di cui nessuno italiano. Domani si torna sul campo di gara per la prova libera di Freestyle, che completerà la tappa.

Martedì 30 invece è prevista la conclusione generale dello “Show” di Mechelen, con l’evento di salto valido per la FEI Jumping World Cup: in quel caso l’Italia sarà rappresentata da Clara Pezzoli.