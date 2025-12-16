Equitazione, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

L’equitazione internazionale si prepara a chiudere il 2025 ripartendo di slancio verso le prossime stagioni delle varie specialità. Fra salto ostacoli, dressage e completo saranno tante le emozioni negli anni che verranno, sui vari campi di gara di tutto il mondo.

Nel 2026 inizierà a tutti gli effetti un nuovo viaggio, quello che porterà cavalieri e amazzoni a proiettarsi verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Intanto il CIO ha reso noti i criteri di qualificazione per la kermesse a Cinque Cerchi fra gare a squadre e gare individuali di tutte e tre le gare.

Salto ostacoli

In totale fra gara a squadra e gara individuale saranno 75 i binomi in competizione: 3 quote di partecipazione sono garantite agli USA padroni di casa, quindi ne restano 72. Gli alteti o le atlete partecipanti nelle competizioni di salto dovranno essere nati prima del 1° gennaio 2011, per i cavalli il limite invece è quello dell’essere nati prima del 1° gennaio 2021.

Complessivamente saranno 20 le squadre qualificate che porteranno 3 binomi in gara per un totale di 60 componenti.

Le squadre si qualificheranno in questa maniera: USA, nazione ospitante. Le altre 19 carte olimpiche per team: 7 squadre otterrano il pass arrivando ai primi 7 posti dei Mondiali 2026 di Aachen (Germania, dall’11 al 23 agosto 2026). Saranno invece 3 le squadre che otterranno il pass piazzandosi al meglio negli Europei 2027 di Waregem (Belgio, agosto 2027), ovviamente non tenendo conto dei team già qualificati, con in competizione le squadre del Gruppo Olimpico A della FEI e anche quelle del Gruppo B.

Restano 9 carte: 2 verranno assegnate alle squadre meglio piazzate all’evento della FEI, relativo al Gruppo C, che si terrà nel 2027 (con data e sede ancora da definire), 3 invece verranno consegnate alle squadre di Gruppo D/Gruppo E nei Giochi Pan-Americani di Lima 2027 (16 luglio-1° agosto), altre 2 verranno assegnate alle squadre meglio piazzate all’evento della FEI, relativo al Gruppo F, che si terrà nel 2027 (con data e sede ancora da definire) e le ultime due con il medesimo meccanisco per il Gruppo G.

Una volta assegnate tutte le carte relative alle squadre, con i cavalieri e le amazzoni che potranno competere anche nel concorso individuale, resteranno poi 14 quote da assegnare solo a livello singolo.

Le 14 quote individuali si assegneranno a 2 alla volta per area geografica, ma non più di una per singola nazione. Le aree geografiche di riferimento saranno: Nord-Ovest Europa, Sud-Ovest Europa, Centro ed Est Europa, Asia Centrale, Africa e Oriente, Sud Est Asiatico, Oceania. Un’ulteriore quota inoltre sarà assegnato al cavaliere/amazzone con il ranking più alto, non qualificato a squadre, dai Giochi Panamericani.

Dressage

In totale fra gara a squadra e gara individuale saranno 60 i binomi in competizione: 3 quote di partecipazione sono garantite agli USA padroni di casa, quindi ne restano 57.



Complessivamente saranno 15 le squadre qualificate che porteranno 3 binomi in gara per un totale di 45 componenti.

Le squadre si qualificheranno in questa maniera: USA, nazione ospitante. Le altre 15 carte olimpiche per team: 6 squadre otterrano il pass arrivando ai primi 6 posti dei Mondiali 2026 di Aachen (Germania, dal 12 al 16 agosto 2026). Saranno invece 3 le squadre che otterranno il pass piazzandosi al meglio negli Europei 2027 di Randboel, (Danimarca, agosto 2027), ovviamente non tenendo conto dei team già qualificati, con in competizione le squadre del Gruppo Olimpico A della FEI e anche quelle del Gruppo B.

Restano 6 carte: 1 verrà assegna alla squadra meglio piazzata all’evento della FEI, relativo al Gruppo C, che si terrà nel 2027 (con data e sede ancora da definire), 2 invece verranno consegnate alle squadre di Gruppo D/Gruppo E nei Giochi Pan-Americani di Lima 2027 (16 luglio-1° agosto), 1 verrà assegnata alla squadra meglio piazzata ai Mondiali, relativamente al Gruppo F; se nessuna nazione del Gruppo F fosse presente ai Mondiali, il pass si assegnerà in un evento dedicato che si terrà nel 2027 (con data e sede ancora da definire), così come per il Gruppo G.

Le 14 quote individuali si assegneranno a 2 alla volta per area geografica, ma non più di una per singola nazione. Le aree geografiche di riferimento saranno: Nord-Ovest Europa, Sud-Ovest Europa, Centro ed Est Europa, Asia Centrale, Africa e Oriente, Sud Est Asiatico, Oceania. Un’ulteriore quota inoltre sarà assegnato al cavaliere/amazzone con il ranking più alto, non qualificato a squadre, dai Giochi Panamericani.

Completo

In totale fra gara a squadra e gara individuale saranno 65 i binomi in competizione: 3 quote di partecipazione sono garantite agli USA padroni di casa, quindi ne restano 62. Gli alteti o le atlete partecipanti nelle competizioni di salto dovranno essere nati prima del 1° gennaio 2011, per i cavalli il limite invece è quello dell’essere nati prima del 1° gennaio 2020.



Complessivamente saranno 16 le squadre qualificate che porteranno 3 binomi in gara per un totale di 48 componenti.

Le squadre si qualificheranno in questa maniera: USA, nazione ospitante. Le altre 15 carte olimpiche per team: 7 squadre otterrano il pass arrivando ai primi 7 posti dei Mondiali 2026 di Aachen (Germania, dall’11 al 23 agosto 2026). Saranno invece 2 le squadre che otterranno il pass piazzandosi al meglio negli Europei 2027 di Avenches, (Svizzera, 14-19 settembre 2027), ovviamente non tenendo conto dei team già qualificati, con in competizione le squadre del Gruppo Olimpico A della FEI e anche quelle del Gruppo B.

Restano 6 carte: 1 verrà assegna alla squadra meglio piazzata all’evento della FEI, relativo al Gruppo C, che si terrà nel 2027 (con data e sede ancora da definire), 2 invece verranno consegnate alle squadre di Gruppo D/Gruppo E nei Giochi Pan-Americani di Lima 2027 (16 luglio-1° agosto), 2 verranno assegnate alle 2 formazioni meglio classificate in un evento che si terrà con date e sedi ancora da specificare, relativo al Gruppo F e al Gruppo G, mentre l’ultima carta in palio sarà assegnata alla squadra meglio piazzata e non ancora qualificata al termine della definizione della classifica relativa all’

Eventing Nations Cup Series 2027.

Le 14 quote individuali si assegneranno a 2 alla volta per area geografica, ma non più di una per singola nazione. Le aree geografiche di riferimento saranno: Nord-Ovest Europa, Sud-Ovest Europa, Centro ed Est Europa e Asia Centrale, Africa e Medio Oriente, Sud Est Asiatico e Oceania, Nord America e Centro e Sudamerica.