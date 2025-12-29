Equitazione, a Mechelen vince ancora Larissa Pauluis: profeta in Patria nel freestyle di dressage

Larissa Pauluis fa l’en plein. A Mechelen, dove si è conclusa la quinta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 (Western European League), l’amazzone belga – che ieri si era presa il Grand Prix – oggi si è nuovamente imposta, facendo suo anche il freestyle.

Nel concorso odierno l’amazzone, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, ha messo a referto una ripresa impareggiabile per i suoi avversari, facendo segnare lo score di 82.975%, in sella al suo Flambeau.

Alle sue spalle podio confermato rispetto a ieri: al secondo posto il connazionale Justin Verboomen (Djembe de Hus OLD, con 82.450%), in terza piazza il portoghese João Pedro Moreira (Drosa Fuerst Kennedy OLD, con 79.280%).

Contest complessivo formato da 15 partecipanti: nessun italiano sul campo di gara. Nello stesso scenario domani invece dalle ore 15.00 si disputerà la settima tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026: a rappresentare i colori azzurri, in questo caso, sarà Clara Pezzoli.