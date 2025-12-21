Equitazione: a Londra arriva l’acuto di Max Kühner nel salto ostacoli. Italiani in ritardo

La tappa londinese della FEI Jumping World Cup 2025-2026 premia la bravura e la tenacia di Max Kühner. L’austriaco si è infatti imposto sul tracciato britannico, al termine di un concorso pieno di emozioni.

In sella a EIC Cooley Jump the Q, il cavaliere classe 1974 ha fatto segnare un doppio percorso netto: sia nella prima manche sia in quella decisiva del jump off facendo segnare il tempo vincente di 33.94. Un crono che gli ha consentito di precedere il forte padrone di casa Donald Whitaker, secondo a 35.52 (in sella a Millfield Colette), e l’irlandese Cian O’Connor, terzo a 37.24 (montante Chatolinue PS).

Giornata non positiva per gli italiani: Piergiorgio Bucci ha chiuso al 27esimo posto (Cortez van’t Klein Asdonk Z) pasticciando con 9 penalità (8+1) in un percorso coperto in 73.28; per Lorenzo De Luca (Mangoon) è arrivato addirittura il ritiro.

Il circuito tornerà in scena con il suo settimo appuntamento il 30 dicembre: a Mechelen, in Belgio, dalle ore 15.00.