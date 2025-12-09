Tennis
Entry-list Australian Open 2026, solo due italiane nel tabellone femminile: Jasmine Paolini, unica punta azzurra
Il conto alla rovescia procede velocemente e la stagione 2026 del tennis sta per ricominciare. Non tanto tempo per giocatori e giocatrici da dedicare al recupero e alla preparazione, ma il calendario del massimo circuito internazionale ha diverse scadenze. La prima veramente importante saranno gli Australian Open 2026, che dal 18 gennaio al 1° febbraio terranno banco.
L’americana Madison Keys difenderà il suo titolo conquistato nell’ultima edizione, mentre Aryna Sabalenka (n.1 del mondo) vorrà tornare a trionfare e a porre il proprio marchio in questo Major. In terra australiana 98 delle prime 100 giocatrici al mondo risponderanno all’appello, in un tabellone fatto da 128 tenniste che sarà completato da otto wild card e 16 qualificate.
Sabalenka dovrà considerare, oltre a Keys, la n.2 WTA, Iga Swiatek e con la campionessa in carica del Roland Garros, Coco Gauff, oltre a una Amanda Anisimova in grande ascesa. In casa Italia saranno solo due le giocatrici, allo stato attuale delle cose, presenti nel main draw. Si parla di Jasmine Paolini e di Elisabetta Cocciaretto. Si spera che dal tabellone cadetto (qualificazioni), i cui match andranno in scena dal 12 al 15 gennaio, qualche altra tennista, come Lucia Bronzetti, vada a rimpinguare il gruppo tricolore.
Paolini, reduce da un’ottima annata, vorrà fare meglio del 2025 nei Major proprio per confermarsi tennista di livello internazionale al 100%. Le consapevolezze della toscana sono cresciute negli ultimi 24 mesi e in Australia si vorranno manifestare questi segnali.
ENTRY-LIST AUSTRALIAN OPEN 2025
1 Aryna SABALENKA
2 Iga SWIATEK POL
3 Coco GAUFF USA
4 Amanda ANISIMOVA USA
5 Elena RYBAKINA KAZ
6 Jessica PEGULA USA
7 Madison KEYS USA
8 Jasmine PAOLINI ITA
9 Mirra ANDREEVA
10 Ekaterina ALEXANDROVA
11 Belinda BENCIC SUI
12 Clara TAUSON DEN
13 Linda NOSKOVA CZE
14 Elina SVITOLINA UKR
15 Emma NAVARRO USA
16 Naomi OSAKA JPN
17 Liudmila SAMSONOVA
18 Victoria MBOKO CAN
19 Karolina MUCHOVA CZE
20 Elise MERTENS BEL
21 Diana SHNAIDER
22 Leylah FERNANDEZ CAN
23 Jelena OSTAPENKO LAT
24 Qinwen ZHENG CHN
25 Paula BADOSA ESP
26 Marta KOSTYUK UKR
27 Dayana YASTREMSKA UKR
28 Sofia KENIN USA
29 Emma RADUCANU GBR
30 Veronika KUDERMETOVA
31 Mccartney KESSLER USA
32 Maya JOINT AUS
33 Anna KALINSKAYA
34 Marketa VONDROUSOVA CZE
35 Iva JOVIC USA
36 Lois BOISSON FRA
37 Daria KASATKINA AUS
38 Ann LI USA
39 Jaqueline CRISTIAN ROU
40 Eva LYS GER
40 SR Karolina PLISKOVA CZE
41 Jessica BOUZAS MANEIRO ESP
42 Marie BOUZKOVA CZE
43 Sorana CIRSTEA ROU
44 Ashlyn KRUEGER USA
45 Tatjana MARIA GER
46 Laura SIEGEMUND GER
47 Anastasia PAVLYUCHENKOVA
48 Katerina SINIAKOVA CZE
49 Emiliana ARANGO COL
50 Anastasia POTAPOVA AUT
51 Maria SAKKARI GRE
52 Alexandra EALA PHI
53 Janice TJEN INA
54 Cristina BUCSA ESP
55 Magda LINETTE POL
56 Xinyu WANG CHN
57 Beatriz HADDAD MAIA BRA
58 Magdalena FRECH POL
59 Elsa JACQUEMOT FRA
60 Tereza VALENTOVA CZE
61 Hailey BAPTISTE USA
62 Anna BLINKOVA
63 Peyton STEARNS USA
65 Barbora KREJCIKOVA CZE
66 Solana SIERRA ARG
67 Olga DANILOVIC SRB
68 Viktorija GOLUBIC SUI
69 Sonay KARTAL GBR
70 Donna VEKIC CRO
71 Yulia PUTINTSEVA KAZ
71 SR Yafan WANG CHN
72 Rebecca SRAMKOVA SVK
73 Antonia RUZIC CRO
74 Francesca JONES GBR
75 Anna BONDAR HUN
77 Varvara GRACHEVA FRA
78 Camila OSORIO COL
79 Renata ZARAZUA MEX
80 Ajla TOMLJANOVIC AUS
81 Elisabetta COCCIARETTO ITA
82 Petra MARCINKO CRO
83 Caty MCNALLY USA
84 Ella SEIDEL GER
85 Alycia PARKS USA
86 Simona WALTERT SUI
87 Shuai ZHANG CHN
88 Elena-Gabriela RUSE ROU
89 Suzan LAMENS NED
90 Lulu SUN NZL
91 Panna UDVARDY HUN
92 Sara BEJLEK CZE
93 Katie VOLYNETS USA
94 Moyuka UCHIJIMA JPN
95 Julia GRABHER AUT
96 Oleksandra OLIYNYKOVA UKR
97 Kamilla RAKHIMOVA UZB
98 Kimberly BIRRELL AUS
99 Dalma GALFI HUN
100 Oksana SELEKHMETEVA
100 SR Mananchaya SAWANGKAEW THA
101 Darja SEMENISTAJA LAT
102 Kaja JUVAN SLO
103 Leolia JEANJEAN FRA