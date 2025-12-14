Elena Curtoni: “Ho alzato il piede, ma la stagione è lunga. Andiamo a tutta”

Elena Curtoni si è classificata sesta nel superG femminile che ha posto fine al weekend di gare di St. Moritz, in Svizzera, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra mostra tutta la propria gioia ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurra è soddisfatta del piazzamento odierno, dopo due discese che non erano state all’altezza: “Ho svoltato un po’ il weekend. Le gare di discesa sono state in salita, sto lavorando sulla fiducia. In allenamento sto mettendo feeling, ma in gara è venuto solo a tratti“.

Curtoni sa che può fare ancora meglio, e continuerà a lavorare in allenamento per poter aspirare al podio: “Il lavoro paga, continuo a battere il chiodo fin quando è caldo. Oggi ho alzato il piede, posso tenerlo giù di più. La stagione è lunga, andiamo a tutta“.