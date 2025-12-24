Ekaterina Antropova saluta Scandicci a fine stagione, al suo posto l’idea è Kiera Van Ryk

La Savino del Bene Scandicci si avvia verso un cambio significativo nel ruolo di opposto al termine della stagione, una scelta che inciderà in modo profondo sull’identità tecnica della squadra. È infatti definito il futuro di Ekaterina Antropova, che lascerà la Toscana dopo anni da protagonista per iniziare una nuova avventura nel campionato turco dove raggiungerà le compagne di squadra in Nazionale Alessia Orro e Miriam Sylla. L’opposta azzurra ha già firmato con l’Eczacıbaşı Dynavit, uno dei club più potenti d’Europa.

L’addio di Antropova rappresenta la chiusura di un ciclo per Scandicci. La sua crescita è stata parallela a quella del club, che grazie anche al suo contributo è riuscito a consolidarsi stabilmente ai vertici della Serie A1, sulla scena europea e ha conquistato da poco il titolo di campione del mondo. Potenza, continuità realizzativa e capacità di prendersi responsabilità nei momenti chiave hanno reso l’opposta un punto di riferimento offensivo imprescindibile, non solo in Italia ma anche nelle competizioni internazionali.

Per il dopo-Antropova, la dirigenza toscana sembra aver individuato un profilo altrettanto importante. Secondo fonti turche e canadesi, è ormai molto vicino l’arrivo di Kiera Van Ryk, opposta della Nazionale canadese che conosce già il campionato italiano. Kiera Van Ryk ha infatti vestito la maglia di Volley Bergamo 1991, mostrando un potenziale importante soprattutto dal punto di vista offensivo, prima di proseguire la propria carriera all’estero.

Il suo percorso recente parla chiaro: due stagioni fa l’esperienza in Turchia, in un contesto di altissimo livello come il VakıfBank Istanbul, e oggi il ruolo da protagonista allo Shanghai Bright Ubest in Cina. Un bagaglio che racconta di un’atleta abituata a reggere carichi offensivi importanti e a confrontarsi con la pressione dei grandi obiettivi. Il possibile avvicendamento tra Antropova e Van Ryk non è solo un cambio di nome: Scandicci punta su un’opposta con caratteristiche fisiche simili, ma con un percorso internazionale di alto livello. In attesa dell’ufficialità, il club toscano sembra pronto a voltare pagina, con l’obiettivo di restare ai massimi livelli anche nella prossima stagione, in Italia e in Europa.