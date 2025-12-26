Ekaterina Antropova e Stella Nervini sugli scudi: Scandicci e Chieri vincono di forza in Serie A1

Scandicci ha dominato il derby contro Firenze, uno degli incontri di cartello della sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile (in attesa del posticipo di domani tra Conegliano e Milano). Le Campionesse del Mondo hanno prevalso nel sempre sentito scontro in salsa toscana, prendendo il comando delle operazioni già nelle battute iniziali dei tre set e chiudendo i conti con assoluta disinvoltura.

Le ragazze di coach Marco Gaspari si sono imposte con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-13; 25-17) e hanno così infilato la quindicesima vittoria in campionato, confermandosi così al secondo posto con 43 punti e portandosi a tre lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (in attese che le Pantere facciano visita al Vero Volley nel pomeriggio di sabato). Quarto ko nelle ultime cinque uscite per Firenze, che si trova in terzultima piazza ed è in piena lotta per non retrocedere.

La schiacciatrice Avery Skinner (19 punti) e l’opposto Ekaterina Antropova (16) hanno trascinato la Savino Del Bene, da annotare anche le sette marcature del martello Caterina Bosetti. Tra le fila de Il Bisonte le migliori sono state Jolien Knollema (12 punti) e Nausica Acciarri (11).

Nell’altra partita del tardo pomeriggio, invece, Chieri ha espugnato Busto Arsizio per 3-1 (25-20; 33-31; 19-25; 25-22). Dopo un secondo set maratona e aver subito la verve delle Farfalle nel terzo parziale, le piemontesi si sono ritrovate e hanno chiuso i conti, portando a casa tre punti preziosissimi: tredicesimo successo in campionato e quarto posto confermato per la Fenera, che si è portata a un punto di distacco da Novara (con una partita giocata in meno) e a -5 da Scandicci.

Stella Nervini ha strabiliato con 22 punti, spalleggiata da Anett Németh (21) e Laura Kunzler (17), mentre alle padrone di casa non sono bastate Josephine Obossa (18), Melanie Parra (19) e Valeria Battista (13).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Honda Cuneo Granda Volley vs Wash4green Monviso Volley 3-1 (24-26; 25-19; 25-15; 25-23)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Cbf Balducci Hr Macerata 2-3 (25-22; 27-29; 22-25; 25-18; 13-15)

Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 0-3 (19-25; 20-25; 26-28)

Igor Gorgonzola Novara vs Bergamo 3-2 (25-23; 23-25; 18-25; 25-18; 15-12)

Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (20-25; 31-33; 25-19; 22-25)

Il Bisonte Firenze vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (21-25; 13-25; 17-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 46 punti (16 partite giocate), Scandicci 43 (17), Novara 39 (18), Chieri 38 (17), Milano 34 (16), Vallefoglia 29 (17), Busto Arsizio 20 (17), Bergamo 20 (17), Macerata 19 (17), Cuneo 17 (17), Monviso 15 (18), Firenze 15 (17), Perugia 12 (17), San Giovanni in Marignano 10 (17).