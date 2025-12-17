Sci Alpino

Due azzurre nella top10 della prima discesa di Coppa Europa di St. Moritz

Due azzurre nella top10 della discesa di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista elvetica la vittoria è andata all’austriaca Anna Schilcher che ha concluso la prova con il tempo di 1:33.09.

Alle sue spalle, a soli 8 centesimi di distacco, la padrona di casa Stefanie Grob. La 21enne svizzera ha preceduto la norvegese Inni Holm Wembstad che completa il podio a 31 centesimi dalla vetta. Quarta posizione per un’altra austriaca, Victoria Olivier a 37 centesimi, mentre in quinta troviamo la padrona di casa Jasmin Mathis a 64.

Sesta posizione per la tedesca Fabiana Dorigo a 65 centesimi da Schilcher, mentre in settima si classifica la prima delle azzurre, Sara Thaler a 69. Ottava la svizzera Elena Sanna Stucki a 73, quindi nona la ceca Barbora Novakova a 90, mentre completa la top10 la nostra Vicky Bernardi a 97.

Le altre italiane: si ferma in 21a posizione Sara Allemand a 1.59 dalla vetta, quindi 24a Giulia Albano a 1.89, mentre è 26a Ilaria Ghisalberti a 1.98. Non va oltre la 30a posizione Carlotta De Leonardis a 2.40, quindi 32a Camilla Vanni a 2.44.

