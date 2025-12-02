Dresda-Conegliano stasera in tv, Champions League volley 2026: orario, canale, streaming

Oggi martedì 2 dicembre (ore 19.00) si gioca Dresda-Conegliano, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa saranno impegnate nella tana della formazione tedesca dopo aver debuttato con la soffertissima vittoria contro lo Zeren Spor Ankara, imponendosi al tie-break dopo aver annullato cinque match-point (di cui tre consecutivi sull’11-14).

La corazzata veneta andrà a caccia del secondo successo consecutivo nella massima competizione continentale, ma non dovrà sottovalutare le padrone di casa, che all’esordio sono riuscite ad espugnare il fortino dell’LKS Commercecon Lodz per 3-1. Tra le fila del Dresda spiccano Marta Kamelija Levinska, Miku Akimoto e Mette Pfeffer.

A guidare le Pantere dovrebbero essere le giocatrici di punta: l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, la centrale Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro. Un successo sarebbe importante in ottica qualificazione ai quarti di finale e per andare al riposo della competizione con il sorriso sulle labbra (si tornerà poi in campo dopo le festività natalizie).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Dresda-Conegliano, match valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DRESDA-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Martedì 2 dicembre

Ore 19.00 Dresdner SC vs A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Arena (canale 204)

PROGRAMMA DRESDA-CONEGLIANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.