Dove vedere Perugia-Sada Cruzeiro in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming

Dopo aver esordito contro i poco quotati libici dello Swehly e aver incrociato gli ostici giapponesi dell’Osaka Blueton, Perugia chiuderà la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley maschile affrontando i temibilissimi brasiliani del Sada Cruzeiro, detentori del titolo iridato l’appuntamento dopo aver sconfitto Trento nella finale della passata edizione.

L’appuntamento è per giovedì 18 dicembre (ore 14.00 italiane) a Belem (Brasile), si tratta di una sfida decisiva per il primo posto nel girone e per la qualificazione alle semifinali di sabato. Questa partita ci dirà di più sulle ambizioni della corazzata umbra, che punta a conquistare il trofeo per la terza volta nella propria storia dopo i sigilli del 2022 e 2023.

A trascinare i Block Devils saranno i suoi uomini simbolo: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk (con Yuki Ishikawa a disposizione), i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, il libero Massimo Colaci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Sada Cruzeiro, incontro valido per il Mondiale per Club 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, per gli abbonati, su VBTV e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Belem sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PERUGIA-SADA CRUZEIRO MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Giovedì 18 dicembre

Ore 14.00 Sir Sicoma Monini Perugia vs Sada Cruzeiro – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA PERUGIA-SADA CRUZEIRO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.