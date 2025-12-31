Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Il nuovo anno in Eurolega si inaugura con il derby tricolore! Venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:30 Virtus Bologna e Olimpia Milano si trovano di fronte per la diciannovesima giornata della regular season 2025-2026, ultimo turno del girone di andata.

Le V-nere hanno subito la seconda sconfitta casalinga stagionale la settimana scorsa contro l’Olympiacos Pireo (94-97) nonostante un’arrembante rimonta nel quarto conclusivo dal -20, con i bolognesi attualmente in tredicesima posizione con un record di 8-10. Non sarà disponibile Carsen Edwards per un infortunio rimediato contro gli ellenici, ma Luca Vildoza e Matt Morgan proveranno a caricarsi la squadra sulle spalle.

Anche l’Olimpia Milano arriva al match di Eurolega dopo due ko consecutivi contro Fenerbahce Istanbul (72-87) e Dubai Basketball (99-92), con i meneghini che si trovano in undicesima posizione con un bilancio di 9-9 finora. Fari puntati su Shavon Shields e Zach LeDay, con Marko Guduric e un ritrovato Josh Nebo a dare man forte anche nel pitturato.

Palla a due che verrà alzata venerdì sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul derby tricolore in Eurolega.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Giovedì 2 gennaio

Ore 20:30 Virtus Olidata Bologna-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport