Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Martedì 23 dicembre (ore 20.00) si giocherà Vallefoglia-Milano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver incrociato Chieri in un incontro decisamente probante nella serata di venerdì, le meneghine faranno visita alla compagine marchigiana, che nell’ultimo turno ha incrociato Firenze a domicilio. Si preannuncia un incontro particolarmente acceso, entrambe le squadre cercheranno di arrivare a Natale con il sorriso e di presentarsi con ottimismo ai match di Santo Stefano.

L’opposto Paola Egonu avrà il compito di guidare la Numia, venendo spalleggiata in particolar modo dalla schiacciatrice Khalia Lanier sotto la regia di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. A guidare le padrone di casa, invece, saranno in particolar modo Erblira Biri, Adelina Ungureanu, Gaia Giovannini, Sonia Candi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Vallefoglia-Milano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO VALLEFOGLIA-MILANO VOLLEY

Martedì 23 dicembre

Ore 20.00 Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA VALLEFOGLIA-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.