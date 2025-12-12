Dove vedere in tv Scandicci-Dentil Praia Clube, Mondiale per club volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

La Savino Del Bene Scandicci ava a caccia della prima finale al Mondiale per Club. Dopo i 3-0 su Zhetysu, Osasco e Alianza Lima, la squadra di Marco Gaspari si presenta tra le prime quattro del mondo con numeri solidi e una qualità di gioco che, si è visto in questo torneo, si alza qualche i rivali sono di qualità. L’ultimo successo contro Osasco ha confermato la capacità delle toscane di reggere le fasi punto a punto e poi di affondare con continuità: nel tabellino spiccano i 22 punti di Skinner e i 21 di Antropova, due armi che stanno facendo la differenza in attacco, mentre Ognjenović ha guidato il gioco con maestria risultando fra le migliori del match

Il Mondiale ha restituito l’immagine di una Scandicci matura, capace di alternare fisicità e precisione nelle sue fasi migliori. Skinner sta attraversando il miglior momento della stagione, Antropova assicura potenza costante in posto due, Weitzel e Nwakalor garantiscono contributo diretto a muro (14 punti combinati contro Osasco tra block e primi tempi), mentre l’ingresso di Franklin ha ampliato ulteriormente le rotazioni di banda. E dietro, come sempre, la sicurezza della libera Castillo completa un sistema che funziona con continuità.

Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario di grande tradizione internazionale: il Dentil Praia Clube, arrivato in semifinale dopo aver chiuso il girone con un duplice volto. Convincente contro Zamalek e Orlando, solido nei finali tirati, Praia ha poi sbattuto contro la corazzata Conegliano, che l’ha superato 3-0, mostrando però tratti importanti della sua identità: un muro molto fisico, un servizio aggressivo, la capacità di mettere in ritmo il suo sistema veloce con l’esperta Macris, una delle registe più affermate del panorama mondiale.

La rosa della squadra brasiliana è ricca di talento ed esperienza: Koleva e Caffrey garantiscono punti dalla banda, l’opposta Morgahn Fingall è una delle giocatrici più esplosive della nuova generazione, mentre al centro Praia può contare su colonne come Adenízia, Gattaz, Martins e la giovane e imponente Venâncio. In seconda linea alternanza tra due liberi di altissimo livello internazionale: Suelen Pinto e Natália Araújo.

Scandicci parte favorita, ma Praia è avversario capace di cambiare inerzia con un turno di servizio o una fiammata a muro. Le brasiliane hanno esperienza da gestire momenti pesanti e non mollano mai nelle transizioni lunghe, mentre Scandicci dovrà mantenere la qualità vista nelle ultime due uscite, soprattutto in ricezione – fondamentale in cui, contro Osasco, ha compiuto un netto salto dopo un primo set complicato.

La chiave sarà il ritmo: se Ognjenović riuscirà a coinvolgere il centro come nelle migliori serate, aprendo spazio alle accelerazioni di Skinner e alle diagonali strette di Antropova, Scandicci può pensare in grande. Ma Praia, forte dei successi in Superliga e della solidità espressa nel torneo, è un ostacolo che non concede distrazioni. A San Paolo va in scena una semifinale dal profumo mondiale: due stili diversi, due sistemi evoluti, due squadre abituate a stare in alto. Per Scandicci, l’occasione di entrare per la prima volta nella finale del Mondiale per Club. Per Praia, la possibilità di tornare a giocarsi un titolo che in Brasile attendono da anni.

Il fischio d’inizio è in programma al Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo alle 17.00 di sabato 13 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino del Bene Scandicci e Dentil Praia Clube.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo – semifinale

Sabato 13 dicembre

Ore 17.00 Savino del Bene Scandicci vs Dentil Praia Clube – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.