Dove vedere in tv Scandicci-Club Alianza Lima, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Dopo aver esordito contro lo Zhetysu e aver incrociato il quotato Osasco Sao Cristovao Saude, Scandicci chiuderà la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile incrociando il Club Alianza Lima: l’appuntamento è per giovedì 11 dicembre (ore 21.00), sempre a San Paolo (Brasile). Le toscane se la dovranno vedere contro la compagine peruviana e partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare attente a non sottovalutare le sudamericane.

Le vice campionesse d’Europa si giocheranno il piazzamento finale nel raggruppamento in vista della semifinale in programma sabato, soltanto le prime due classifica accederanno alla fase a eliminazione diretta. A trascinare il sestetto guidato da coach Marco Gaspari saranno in particolar modo l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti (con Franklin a disposizione), le centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, la palleggiatrice Maja Ognjenovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Lima, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SCANDICCI-LIMA MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Giovedì 11 dicembre

Ore 21.00 Savino Del Bene Scandicci vs Club Alianza Lima – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA SCANDICCI-LIMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.