Dove vedere in tv Perugia-Volei Renata, Mondiale per club volley 2025: orario semifinale, programma, streaming

Sabato 20 dicembre (ore 22.30 italiane) si giocherà Perugia-Volei Renata, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. I Campioni d’Europa incroceranno la compagina brasiliana a Belem (Brasile), in un testa a testa che si preannuncia avvincente, equilibrato e appassionante: bisognerà farsi forza contro l’infuocata torcida che sosterrà gli arrembanti padroni di casa per meritarsi l’accesso all’atto conclusivo e inseguire il terzo titolo iridato della storia dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023.

I Block Devils si presenteranno all’appuntamento da imbattuti, dopo aver primeggiato nel gruppo B grazie ai successi ottenuto contro i libici dello Swehly (3-0), i giapponesi dell’Osaka Bluteon (3-2) e i brasiliani del Sada Cruzeiro (3-0). Il Volei Renata, invece, ha perso al tie-break contro i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie e successivamente ha prevalso nel derby contro il Praia Clube (3-1), prima dell’ininfluente ko contro i qatarini dell’Al-Rayyan.

A trascinare il sestetto guidato da coach Angelo Lorenzetti, che ha purtroppo ricevuto la notizia della scomparsa del padre durante questa trasferta in terra sudamericana, saranno in particolar modo il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk (con Yuki Ishikawa a disposizione), i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, il libero Massimo Colaci.

Dall’altra parte della rete spicca il mitico palleggiatore Bruninho, iconico volto della pallavolo brasiliano e con un lungo passato in Italia. Il regista è la punta di diamante di una squadra a trazione brasiliana e che può contare anche sull’opposto Newton, sugli schiacciatori Adriano e Mauricio, sui centrali Judson e Matheus. In palio la qualificazione alla finale di domenica 21 dicembre (ore 22.30) da giocare contro la vincente del confronto tra i giapponesi dell’Osaka Bluteon e i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Volei Renata, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport, non sarà prevista la diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a Belem sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PERUGIA-VOLEI RENATA, SEMIFINALE MONDIALE PER CLUB

Sabato 20 dicembre

Ore 22.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Volei Renata – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA PERUGIA-VOLEI RENATA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.