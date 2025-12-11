Dove vedere in tv Olimpia Milano-Panathinaikos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Stanno arrivando all’Unipol Forum, con tanta sete di far risultato, i verdi di Grecia. L’Olimpia Milano ospita il Panathinaikos, ed è una di quelle sfide che inizierà a segnare in maniera importante il cammino degli uomini di Peppe Poeta, che ritrova uno dei club che affrontò durante l’unica annata, quella 2013-2014, in cui giocò l’Eurolega (con la maglia di Vitoria).

Situazione infortuni intricata da ambo le parti: per il Panathinaikos fuori Lessort (a lungo), Holmes e Osman, mentre si è già rivisto in campo Samodurov. Tante le incertezze per Milano, che di sicuro ha semplicemente il rientro di Marko Guduric. Situazione di classifica cortissima, con i greci a 9-5 e i meneghini a 7-7. Ex della partita Jerian Grant e Mitoglou (che, per la verità, non ha tanta voglia di ricordarsi il periodo milanese). Sarà il confronto numero 31 tra le due squadre in una storia che parte dall’annata 1997-1998.

Il match tra Olimpia Milano e Panathinaikos vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

