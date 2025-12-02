Dove vedere in tv OK Zeleznicar Lajkovac-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 3 dicembre (ore 19.00) si giocherà OK Zeleznikar Lajkovac-Milano, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Secondo incontro stagionale nella massima competizione europea per la formazione lombarda, che al debutto ha regolato Olympiacos adottando un ampio turnover. Le ragazze di coach Stefano Lavarini saranno impegnate in questa trasferta in terra serba, contro una formazione sulla carta poco quotata e che non dovrebbe creare particolari patemi d’animi.

Il Vero Volley adotterà ancora buona parte delle seconde linee, oppure scenderà in campo con anche alcune big di riferimento come l’opposto Paola Egonu, la centrale Anna Danesi, la schiacciatrice Khalia Lanier e la regista Francesca Bosio? Le padrone di casa, che all’esordio sono state travolte per 3-0 dalle blasonate turche dell’Eczacibasi Istanbul, saranno guidate da Vasja Filipovic, Emileta Racheva, Milica Zivanovic e Adriana Kostadinovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Zeleznikar Lajkovac-Milano, match valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ZELEZNIKAR LAJKOVAC-MILANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 3 dicembre

Ore 19.00 OK Zeleznikar Lajkovac vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ZELEZNIKAR LAJKOVAC: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.