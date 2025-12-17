Dove vedere in tv oggi Partizan-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Trasferta calda, anzi caldissima per la Virtus Bologna in Eurolega 2025-2026. La squadra di Dusko Ivanovic affronta uno dei campi più caldi d’Europa, quello del Partizan Belgrado, contando di sbloccare una tradizione stagionale che, lontano da casa, per ora non gira bene.

Tanti i ricordi di gioventù e meno di gioventù tra queste due formazioni, che compongono assieme pezzi importanti di storia della pallacanestro europea. Le V nere intendono prendersi qualche rivincita dopo il passaggio alla Virtus Arena dell’Hapoel Tel Aviv e la sfida non andata secondo i piani a Milano. Il Partizan arriva da due successi in serie, ma sta cambiando stile di gioco anche a seguito del cambio coach (e, va detto, non è un brutto vedere, anzi).

Il match tra Partizan Belgrado e Virtus Bologna vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PARTIZAN BELGRADO-VIRTUS BOLOGNA OGGI

Mercoledì 17 dicembre

