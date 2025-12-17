Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Che sfida questa sera a Biella! Manca sempre meno a Juventus-Manchster United, sesto ed ultimo turno valido per il girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio femminile in programma alle 21:00 presso lo stadio La Marmora-Pozzo.

Attenzione perché potrebbe rivelarsi uno dei match europei più importanti per la storia delle bianconere. Sì perché, in palio, c’è un posto diretto per i quarti di finale senza dover passare dai play-off (comunque garantiti). La squadra di Massimiliano Canzi al momento si trova al quarto posto con dieci punti – gli stessi di Real Madrid e Bayern Monaco, rispettivamente quinta e sesta – complice la brillante vittoria della scorsa settimana contro il St. Polten, regolato a domicilio per 0-5.

Più indietro invece le Reds, attualmente posizionate a metà classifica ma in serie negativa dopo aver ceduto il passo prima al Wolfsburg (5-2) e, successivamente, al Lione per (0-3). Le Campionesse d’Italia si ritroveranno dunque a battagliare contro una compagine competitva e di esperienza in quello che è un vero e proprio test di maturità.

La partita tra Juventus e Manchester United, valida per la sesta giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena questa sera (ore 21:00) allo Stadio La Marmora di Biella. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JUVENTUS-MANCHESTER UNITED CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Mercoledì 17 dicembre

Ore 21:00 Juventus vs Manchester Unites allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella – Diretta streaming su Disney+

PROGRAMMA JUVENTUS-MANCHESTER UNITED CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport