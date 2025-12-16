Dove vedere in tv Napoli-Milan, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming

Verso la Supercoppa Italiana 2025, con la prima semifinale in programma quella che aprirà le danze di una competizione da decidersi in pochi emozionanti atti: da una parte il Napoli e dall’altra il Milan.

I campioni d’Italia di Antonio Conte avranno di fronte i rossoneri di Max Allegri, arrivati alla qualificazione alla competizione, di cui difendono il titolo, grazie alla finale di Coppa Italia centrata l’anno scorso.

Chi la spunterà al ‘King Saud University Stadium’ di Riad fra i partenopei e i diavoli? La parola al campo, in una gara secca che se non dovesse trovare un vincitore in 90 minuti andrebbe a risolversi direttamente con i calci di rigore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Napoli-Milan, semifinale valida per la Supercoppa Italiana 2025 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. OA Sport vi fornirà la cronaca del match immediatamente dopo il fischio finale dell’incontro.

CALENDARIO NAPOLI-MILAN SUPERCOPPA ITALIANA

Giovedì 18 dicembre

Ore 20.00 Napoli-Milan – Diretta tv su Italia 1 e diretta streaming su sportmediaset.it

PROGRAMMA NAPOLI-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Sportmediaset.it e Mediaset Infinity