Dove vedere in tv Napoli-Bologna, Finale Supercoppa Italiana 2025 di calcio: orario, programma, streaming

Dopo le semifinali di giovedì e venerdì, il quadro è completo: saranno Napoli e Bologna a contendersi la Supercoppa Italiana 2025 di calcio in Arabia Saudita. I partenopei hanno superato il Milan (2-0), mentre gli emiliani hanno avuto la meglio sull’Inter (4-3 dopo i calci di rigore).

Da una parte vi saranno quindi gli uomini di Antonio Conte, che potrebbero dare seguito allo scudetto conquistato qualche mese fa, dall’altra quelli di Vincenzo Italiano, pronti a prendersi un altro trofeo dopo la Coppa Italia della scorsa primavera.

Chi uscirà vincitore della contesta al ‘King Saud University Stadium’ di Riad tra gli azzurri e i rossoblu? La parola al campo, in una gara secca che se non dovesse trovare un vincitore in 90 minuti andrebbe a risolversi direttamente con la lotteria dei tiri dal dischetto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Napoli-Bologna, finalissima valida della Supercoppa Italiana 2025 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. OA Sport vi fornirà la cronaca del match immediatamente dopo il fischio finale dell’incontro.

CALENDARIO NAPOLI-BOLOGNA SUPERCOPPA ITALIANA

Lunedì 22 dicembre

Ore 20.00 Napoli-Bologna – Diretta tv su Italia 1 e diretta streaming su sportmediaset.it

PROGRAMMA NAPOLI-BOLOGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: Sportmediaset.it e Mediaset Infinity