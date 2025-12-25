Dove vedere in tv Milano-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Il turno numero 17 della Serie A1 Tigotà propone uno dei confronti più attesi dell’intera stagione: all’Allianz Cloud di Milano, sabato 27 dicembre alle 18.00, va in scena Numia Vero Volley Milano – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, incrocio di altissimo livello tra due delle principali protagoniste del campionato. Da una parte c’è Milano, quinta in classifica con 34 punti, chiamata a difendere il proprio piazzamento playoff dopo una prima metà di stagione caratterizzata da alti e bassi ma anche da segnali di crescita importanti. Dall’altra Conegliano, capolista imbattuta con 16 vittorie in 16 partite, che continua a dettare legge in Italia e in Europa e arriva a questo appuntamento forte di un cammino semplicemente perfetto.

La squadra di Stefano Lavarini si presenta al big match con qualche scoria da smaltire. Nell’ultimo turno, infatti, è arrivata la sconfitta per 3-1 a Pesaro contro Vallefoglia, un passo falso che ha interrotto una serie positiva e che ha messo in evidenza alcune difficoltà nella gestione dei momenti chiave della gara. Milano ha pagato soprattutto la maggiore efficacia delle marchigiane in fase di break point e una discontinuità che, contro una squadra come Conegliano, non potrà essere concessa. Restano però le certezze di un gruppo che, quando riesce a imporre ritmo e fisicità, è in grado di competere con chiunque: Paola Egonu resta il principale terminale offensivo, ben supportata da Khalia Lanier, mentre al centro Anna Danesi garantisce solidità e presenza a muro. Molto passerà anche dalla qualità della ricezione e dalla capacità di reggere l’urto al servizio delle venete.

Conegliano, dal canto suo, arriva a Milano nel pieno di una stagione che fin qui non ha conosciuto battute d’arresto. Dopo aver chiuso con autorità anche l’ultima gara di campionato contro San Giovanni in Marignano, la squadra di Daniele Santarelli continua a impressionare per continuità, profondità del roster e capacità di alzare il livello nei momenti decisivi. La recente parentesi internazionale al Mondiale per Club ha ulteriormente consolidato le certezze di un gruppo che sembra sempre padrone della situazione. Isabelle Haak resta una garanzia assoluta in termini di punti e peso offensivo, Joanna Wołosz orchestra il gioco con la consueta lucidità, mentre Monica De Gennaro rappresenta il punto di riferimento difensivo di un sistema che funziona con precisione quasi automatica. Accanto a loro, la qualità delle bande e l’impatto delle centrali consentono a Conegliano di mantenere altissimo il livello anche attraverso le rotazioni.

Il precedente dell’andata, vinto da Conegliano per 3-1, racconta di una sfida nella quale Milano aveva comunque provato a restare agganciata al match, salvo poi cedere nei momenti di maggiore pressione. Questa volta il fattore campo e la voglia di rilancio dopo lo stop di Pesaro potrebbero offrire motivazioni supplementari alla formazione lombarda, chiamata a una prestazione di grande intensità per provare a mettere in difficoltà la corazzata veneta. Milano–Conegliano è dunque molto più di una semplice partita di regular season: è un test di maturità per le ambizioni delle padrone di casa e l’ennesima prova di forza per una capolista che continua a viaggiare a velocità altissima. In un campionato ancora apertissimo alle spalle della vetta, il risultato dell’Allianz Cloud può pesare non poco sugli equilibri della parte alta della classifica.

Il fischio d’inizio è in programma all’Allianz Cloud di Milano sabato 27 dicembre con inizio alle 18.00. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e gratis su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano.

Sabato 27 dicembre
Ore 18.00. Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta Tv Raisport Hd e streaming a pagamento su Volleyballworld.com e gratis su Rai Play

