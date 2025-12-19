Dove vedere in tv Milano-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Sabato 20 dicembre (ore 20.00) si giocherà Milano-Chieri, incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scontro imperdibile tra la quinta e la quarta forza del campionato: le meneghine sono reduci dal successo al tie-break nel derby contro Bergamo e hanno subito il sorpasso da parte delle piemontesi, che hanno regolato Firenze con un secco 3-0.

Le due compagini sono in scia a Novara e Scandicci, chi riuscirà ad avere la meglio in questo scontro diretto si rilancerà ulteriormente in graduatoria. Le padrone di casa potrebbero partire con i favori del pronostico, ma le ospiti stanno attraversando un eccellente momento di forma e hanno tutte le carte in regola per inventarsi il colpaccio all’Allianz Cloud.

A guidare la Numia Vero Volley sarà l’opposto Paola Egonu, affiancata sul fronte offensivo dalla schiacciatrice Khalia Lanier. La regia delle padrone di casa sarà nelle mani di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. Dall’altra parte della rete spiccheranno Stella Nervini, Anett Nemeth, Laura Kunzler.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Chieri, incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MILANO-CHIERI VOLLEY

Sabato 20 dicembre

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA MILANO-CHIERI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.